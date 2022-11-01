Фахівці "Київводоканалу" і ДТЕК відновили водопостачання в Києві, - Кличко

"Водопостачання в домівки кияни повністю відновили. Дякую фахівцям "Київводоканалу" та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці", - написав міський голова.

Кличко також підтвердив, що енергопостачання в Києві також відновлено.

"Але вимкнення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі, після варварських атак агресора, - значний", - пояснив Кличко.

Нагадаємо, внаслідок терористичної атаки російських окупантів на об’єкти енергетичної інфраструктури 31 жовтня, Київ був частково знеструмлено, без водопостачання опинилося близько 80% жителів столиці.