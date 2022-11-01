UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фахівці "Київводоканалу" і ДТЕК відновили водопостачання в Києві, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Спеціалісти "Київодоканалу" і компанії ДТЕК повністю відновили водопостачання в Києві

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Водопостачання в домівки кияни повністю відновили. Дякую фахівцям "Київводоканалу" та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці", - написав міський голова.

Кличко також підтвердив, що енергопостачання в Києві також відновлено.

"Але вимкнення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі, після варварських атак агресора, - значний", - пояснив Кличко.

Нагадаємо, внаслідок терористичної атаки російських окупантів на об’єкти енергетичної інфраструктури 31 жовтня, Київ був частково знеструмлено, без водопостачання опинилося близько 80% жителів столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКВіталий КличкоВодопостачання