Специалисты "Киевводоканала" и ДТЭК возобновили водоснабжение в Киеве, - Кличко

"Водоснабжение в дома киевляне полностью восстановили. Спасибо специалистам "Киевводоканала" и ДТЭК, которые работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы", - написал городской голова.

Кличко также подтвердил, что энергоснабжение в Киеве возобновлено.

"Но отключение применяют, поскольку дефицит в энергосистеме, после варварских атак агрессора, - значителен", - объяснил Кличко.

Напомним, в результате террористической атаки российских кафиров на объекты энергетической инфраструктуры 31 октября, Киев был частично обесточен, без водоснабжения оказалось около 80% жителей столицы.