Фахівці із супроводу ветеранів зможуть працювати в лікарнях: що зміниться

Оновлення передбачає розширення можливостей для працевлаштування таких фахівців, а також спрощення бюрократичних процедур.

Зокрема, уточнено, що фахівці із супроводу можуть працювати не лише в центрах підтримки ветеранів, а й у закладах охорони здоров’я, у тому числі тих, де функціонують експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Крім того, спрощено вимоги до подання документів: із переліку відомостей, які кандидат на посаду фахівця зазначає у заяві про участь у відборі, а також у заяві про здійснення заходів підтримки, виключено інформацію про реквізити витягу з рішення експертної команди та дані щодо медико-соціальної експертизи.

Очікується, що ці зміни сприятимуть більш ефективному впровадженню програм підтримки ветеранів.