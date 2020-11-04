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Facebook заявил о "преждевременной" победе Трампа на выборах

Автор: Андрей Козловский

Администрация соцсети Facebook заявила, что действующий президент США Дональд Трамп "преждевременно" объявил о своей победе на выборах главы страны. Из-за этого компания будет напоминать на своих платформах, что подсчет голосов избирателей еще идет.

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Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, администрация соцсети Twitter также предупредила о спорности высказываний Трампа насчет победы в выборах.

Таким образом, обе компании Facebook и Twitter пометили последние сообщения Дональда Трампа как "спорные", "вводящие в заблуждение". В них американский лидер сообщил, что у республиканцев пытаются "украсть выборы", намекая на незаконность позднего подсчета голосов в ряде штатов.

Напомним, по предварительным результатам выборов в США лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Однако, разрыв между кандидатами сокращается. По данным CNN, за Байдена отдали свои голоса 220 выборщиков, за Трампа - 213. Для победы кандидату необходимо набрать 270 голосов.

Кроме того, ранее Трамп назвал результаты выборов феноменальными. По его словам, он выиграл везде.

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