Facebook заявив про "передчасну" перемогу Трампа на виборах

Адміністрація соцмережі Facebook заявила, що чинний президент США Дональд Трамп "передчасно" оголосив про свою перемогу на виборах глави держави. Через це компанія буде нагадувати на своїх платформах, що підрахунок голосів виборців ще йде.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, адміністрація соцмережі Twitter також попередила про спірність висловлювань Трампа щодо перемоги у виборах.

Таким чином, обидві компанії Facebook і Twitter позначили останні повідомлення Дональда Трампа як "спірні", "вводять в оману". У них американський лідер повідомив, що у республіканців намагаються "вкрасти вибори", натякаючи на незаконність пізнього підрахунку голосів в ряді штатів.

Нагадаємо, за попередніми результатами виборів в США лідирує кандидат від демократів Джо Байден. Однак, розрив між кандидатами скорочується. За даними CNN, за Байдена віддали свої голоси 220 вибірників, за Трампа - 213. Для перемоги кандидату необхідно набрати 270 голосів.

Крім того, раніше Трамп назвав результати виборів феноменальними. За його словами, він виграв скрізь.