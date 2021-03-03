Facebook завтра отменит запрет на политическую рекламу в США

Facebook завтра, 4 марта, отменит свой запрет на политическую рекламу в Соединенных Штатах Америки, которая была введена в ноябре 2020 года из-за выборов президента.

Об этом говорится в сообщении компании в среду, передает Reuters.

В ноябре социальная сеть временно запретила политическую, избирательную и социальную рекламу в рамках усилий, направленных на борьбу с дезинформацией и злоупотреблениями вокруг выборов президента США. Facebook заявил, что рекламодатели, которые завершили процесс авторизации, смогут подавать новые объявления о политике, выборах и социальных проблемах или редактировать предыдущие объявления, чтобы снова их включить.