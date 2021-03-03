Facebook завтра скасує заборону на політичну рекламу в США

Facebook завтра, 4 березня, скасує свою заборону на політичну рекламу в Сполучених Штатах Америки, яка була запроваджена у листопаді 2020 року через вибори президента.

Про йдеться в повідомленні компанії в середу, передає Reuters.

У листопаді соціальна мережа тимчасово заборонила політичну, виборчу та соціальну рекламу в рамках зусиль, спрямованих на боротьбу з дезінформацією та зловживаннями навколо виборів президента США. Facebook заявив, що рекламодавці, які завершили процес авторизації, зможуть подавати нові оголошення про політику, вибори та соціальні проблеми або редагувати раніше наявні оголошення, щоб знову їх увімкнути.