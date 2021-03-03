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Facebook завтра скасує заборону на політичну рекламу в США

Новость на русском → США, Середа 03 березня 2021 22:18
Facebook завтра скасує заборону на політичну рекламу в США Фото: Facebook (РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Facebook завтра, 4 березня, скасує свою заборону на політичну рекламу в Сполучених Штатах Америки, яка була запроваджена у листопаді 2020 року через вибори президента.

Про йдеться в повідомленні компанії в середу, передає Reuters.

У листопаді соціальна мережа тимчасово заборонила політичну, виборчу та соціальну рекламу в рамках зусиль, спрямованих на боротьбу з дезінформацією та зловживаннями навколо виборів президента США.

Facebook заявив, що рекламодавці, які завершили процес авторизації, зможуть подавати нові оголошення про політику, вибори та соціальні проблеми або редагувати раніше наявні оголошення, щоб знову їх увімкнути.

Нагадаємо, в лютому компанія Facebook вирішила зменшити кількість політичного контенту в соцмережі. У Компанії пояснили це скаргами з боку користувачів.

Зокрема, засновник соцмережі Марк Цукерберг під час останнього фінансового звіту сказав, що компанія все частіше чує від користувачів, що вони не хочуть, аби політичний контент займав всю стрічку новин.

Компанія пообіцяла провести тест, в рамках якого політичний зміст буде скорочено для частини жителів Канади, Бразилії, Індонезії та США.

Нещодавно Facebook розширив перелік фейків про коронавірус, які не можна поширювати у соцмережі. Дописи з фейками про COVID-19 будуть видалятися.

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