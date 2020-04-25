Facebook запустив сервіс відеодзвінків

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Спочатку він з'явиться у додатках Messenger і Facebook, а потім в Instagram і WhatsApp

Компанія Facebook представила власний сервіс відеодзвінків Messenger Rooms через зростання популярності відеодзвінків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Зазначається, що сервіс запущений вже, але буде з'являтися у користувачів по всьому світу протягом декількох тижнів. Спочатку він з'явиться тільки в Messenger і Facebook, а потім в Instagram, WhatsApp і Portal.

Сервіс буде безкоштовним, можна приєднати до 50 осіб. Працюватиме у двох режимах: у загальному і приватному. У першому випадку приєднатися зможуть усі охочі, у другому - лише ті, кого запросить хост відеодзвінка. Користувачам будуть доступні маски під час відеодзвінків, також можна додати фон.

Підключитися до Messenger Rooms користувачі зможуть без акаунта в Facebook або інший соцмережі компанії.

У Facebook говорять, що не будуть прослуховувати дзвінки, але визнають, що end-to-end шифрування немає.

Також повідомляється, що після закінчення відеодзвінка користувачі Instagram зможуть постити ефір у IGTV. Це зроблено для того, щоб Rooms став місцем для проведення вебінарів.

Фото: як буде виглядати сервіс (theverge.com)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Facebook буде попереджати про фейки про коронавірус. Користувачам буде запропоновано перейти на сайт ВООЗ.

Також РБК-Україна писало, що Facebook запустив нову функцію для мобільного застосування під назвою "режим тиші", який дозволить відключити всі повідомлення соціальній мережі.