Facebook запустил новую функцию для групп

"Эксперты групп" будут иметь значок рядом со своим именем, подтверждающий их повышенный статус. Этот значок будет отображаться в сообщениях, комментариях и в функции вопросов и ответов.

Эксперты будут выбираться администраторами группы, и получат исключительные полномочия только после того, как примут номинацию. Администраторы также могут отменить данный статус.

Издание отмечает, что Facebook тестирует способы облегчить администраторам поиск таких экспертов, предлагая конкретным пользователям в сфере игр и фитнеса.

Такая тактика позволит росту групп, поскольку новые эксперты смогут пригласить в группу последователей, которые недавно взаимодействовали с их главной страницей.