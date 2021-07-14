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Facebook запустил новую функцию для групп

Автор: РБК-Украина

Социальная сеть Facebook представила новую функцию для групп под названием "Эксперты группы". Она позволит администраторам обозначать участников, обладающих высокими знаниями по теме группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

"Эксперты групп" будут иметь значок рядом со своим именем, подтверждающий их повышенный статус. Этот значок будет отображаться в сообщениях, комментариях и в функции вопросов и ответов.

Эксперты будут выбираться администраторами группы, и получат исключительные полномочия только после того, как примут номинацию. Администраторы также могут отменить данный статус.

Издание отмечает, что Facebook тестирует способы облегчить администраторам поиск таких экспертов, предлагая конкретным пользователям в сфере игр и фитнеса.

Такая тактика позволит росту групп, поскольку новые эксперты смогут пригласить в группу последователей, которые недавно взаимодействовали с их главной страницей.

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