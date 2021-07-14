Facebook запустив нову функцію для груп

"Експерти груп" матимуть значок поруч зі своїм ім'ям, що підтверджує їх підвищений статус. Цей значок буде відображатися в повідомленнях, коментарях і в функції питань і відповідей.

Експерти будуть вибиратися адміністраторами групи, і отримають виняткові повноваження тільки після того, як приймуть номінацію. Адміністратори також можуть скасувати цей статус.

Видання зазначає, що Facebook тестує способи полегшити адміністраторам пошук таких експертів, пропонуючи конкретним користувачам у сфері ігор та фітнесу.

Така тактика дозволить зростанню груп, оскільки нові експерти зможуть запросити в групу послідовників, які нещодавно взаємодіяли з їх головною сторінкою.