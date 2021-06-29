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Facebook запускает функцию рассылки новостей

Автор: РБК-Украина

На этой неделе социальная сеть Facebook запустит функцию рассылки новостей. Новая платформа под названием Bulletin позволит авторам создавать и распространять как бесплатный, так и подписной контент через Facebook.

Об этом сообщает издание The Hill.

Новая функция - это, по сути, версия популярной новостной платформы Substack от Facebook, и, набрала десятки авторов по таким категориям, как спорт, наука, здоровье и финансы.

В последние годы компания социальных сетей сталкивается с растущим давлением со стороны законодателей и активистов, требующих замедлить распространение дезинформации и языка вражды на своих платформах.

Недавно компания оставила в силе двухлетний запрет для 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за его сообщения, распространяющие теории заговора и необоснованные утверждения о президентских выборах 2020 года.

Напомним, Facebook запустила приложение Live Audio Rooms, позволяющее слушать онлан-беседы и принимать участие в них. Сервис пока доступен в Соединенных Штатах для операционной системы iOS.

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