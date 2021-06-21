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Facebook запустил приложение для онлайн-бесед и подкасты в США

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Менло-Парк, Понедельник 21 июня 2021 16:30
Facebook запустил приложение для онлайн-бесед и подкасты в США Фото: Facebook запустил приложение, позволяющее участвовать в беседах (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Компания Facebook запустила приложение Live Audio Rooms, позволяющее слушать онлан-беседы и принимать участие в них. Сервис доступен в США для операционной системы iOS.

Об этом говорится в официальном заявлении Facebook.

"Сегодня мы запускаем Live Audio Rooms и подкасты в рамках наших планов по внедрению социальных аудиосистем в Facebook", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на первых порах пользователи в США смогут использовать приложение Live Audio Rooms, которое позволит присоединяться к беседам с общественными деятелями, экспертами и слушать их. "В ближайшие недели мы расширим возможности для большего числа общественных деятелей и групп по размещению Live Audio Room и представим новые функции для обоих мероприятий в ближайшие месяцы", - добавили в компании.

В Facebook уточнили, что спикеров в такой онлайн-беседе может быть не более 50 пользователей, а число слушателей - не ограничено.

Онлайн-беседы могут быть как открытыми, так и частными. Кроме того, организаторы могут общаться на безвозмездной основе или добавлять для слушателей возможность внесения пожертвований.

Facebook также добавил подкасты, которые пользователи могут слушать на своих страницах в соцсети и в ленте новостей с помощью мини-проигрывателя или в полноэкранном режиме. В ближайшие недели компания намерена расширить список доступных для прослушивания подкастов.

Напомним, в начале мая соцсети Facebook и Instagram начали отправлять уведомления на операционную систему iOS, что собирают личные данные пользователей, чтобы оставаться бесплатными.

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