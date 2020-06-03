Facebook закрив групи, в яких закликали йти на протести в США зі зброєю

Фото: учасники протестів у США (twitter/ultras antifaa)

Спочатку Facebook відстежувала обговорення в групах, але закрила їх, коли побачила заклики до насильства

Соціальна мережа Facebook закрила кілька вкрай радикальних груп, учасники яких закликали нести зброю на акції протесту в США. Також компанія розглядає заходи щодо самих учасників таких груп.

Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що учасники груп обговорювали питання про доставку зброї на акції протесту, що охопили США через загибель Джорджа Флойда після його затримання поліцією міста Міннеаполіс.

Спочатку в Facebook спостерігали, як люди, пов'язані з групою American Guard, обговорювали такі дії. Також розмови про зброю велися в групі "Солдати Одіна США" - екстремістській спільноті проти іммігрантів і біженців.

У Facebook повідомили, що також відключили облікові записи, пов'язані з украй правою групою Proud Boys. Компанія заявила, що прискорила процес, коли помітила збільшення інтенсивності обговорення та наростання закликів до насильства.

Співробітники Facebook повідомили, що компанія також вживе заходів щодо людей, що використовують платформу для організації насильства.

Додамо, поліція Північної Кароліни повідомила, що в ніч на 3 червня під час протестів використовувала "хімічні речовини" і заарештувала протестувальника з гвинтівкою AR. Також у заарештованого виявили два магазини до гвинтівки і 30 патронів.

Відзначимо, що раніше в Лас-Вегасі (штат Невада) під час масових заворушень розстріляли двох офіцерів поліції.

Нагадаємо, до протестів у США приєдналися інші країни, в столиці Франції Парижі проти мітингувальників поліція застосувала сльозогінний газ.

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Автор: Виталия Мазур