Facebook выплатит 650 млн долларов за нарушение конфиденциальности пользователей

Донато назвал это соглашение одним из крупнейших среди исков, поданных на компании из-за нарушений конфиденциальности информации.

"Каждый из истцов, заинтересованный в получении компенсации, получит на руки как минимум 345 долларов", - написал в своем решении судья, назвав соглашение "серьезной победой потребителей в сфере конфиденциальности цифровой информации".

Как сообщил адвокат Джей Эдельсон, подавший иск от имени 1,6 млн пользователей Facebook, чеки с компенсацией могут быть посланы истцам по почте в течение ближайших двух месяцев. Это произойдет, если решение не будет обжаловано.

Истцы обвинили крупнейшую в мире социальную сеть в нарушении закона штата Иллинойс о конфиденциальности биометрической информации. Компания использовала технологию распознавания лиц на фотографиях, загружаемых пользователями на сайт, не получив от них согласия на это.

В конечном итоге коллективный иск против Фейсбука был подан в Калифорнии. С тех пор компания внесла изменения в свою систему отметок на фотографиях пользователей.