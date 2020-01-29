ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Facebook ввел возможность отвязки личных данных от профиля

Новости » Общество     29.01.2020 - 09:59
Facebook ввел возможность отвязки личных данных от профиля
Иллюстративное фото (из открытых источников)

При этом личные данные пользователя буду храниться на сервере

Социальная сеть Facebook вводит инструмент для пользователей, который позволяет отвязать от профиля личные данные. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что инструмент позволит скрывать данные от сторонних сайтов и сервисов, в которых профиль в Facebook используется для авторизации.

При этом, как пишут профильные СМИ, информация не будет удаляться совсем - ее "отключают" от профиля, но она останется на серверах Facebook. Социальная сеть использует эту информацию для персонализации рекламы.

Напомним, в более десятка стран Западного полушария был зафиксирован сбой в работе Facebook вечером вторника, 28 января.

Кроме этого, сбой в работе соцсети произошел 25 января. Тогда около 64% пользователей из США, Германии, Польши, Великобритании, Нидерландов, Италии, Болгарии, Украине и других стран пожаловались на проблемы в работе.

Также РБК-Украина писало, что Facebook и eBay будут удалять фейковые отзывы на своих площадках. Оба интернет-гиганта подписали соглашения, позволяющие лучше выявлять, расследовать и реагировать на фальшивые отзывы. Facebook и eBay также обязались принять меры по блокированию и предотвращению появления такого контента в будущем.

В работе Facebook произошел масштабный сбой В работе Facebook произошел глобальный сбой
Новости Украины Facebookконфиденциальность
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь