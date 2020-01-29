Facebook ввел возможность отвязки личных данных от профиля

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При этом личные данные пользователя буду храниться на сервере

Социальная сеть Facebook вводит инструмент для пользователей, который позволяет отвязать от профиля личные данные. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что инструмент позволит скрывать данные от сторонних сайтов и сервисов, в которых профиль в Facebook используется для авторизации.

При этом, как пишут профильные СМИ, информация не будет удаляться совсем - ее "отключают" от профиля, но она останется на серверах Facebook. Социальная сеть использует эту информацию для персонализации рекламы.

Напомним, в более десятка стран Западного полушария был зафиксирован сбой в работе Facebook вечером вторника, 28 января.

Кроме этого, сбой в работе соцсети произошел 25 января. Тогда около 64% пользователей из США, Германии, Польши, Великобритании, Нидерландов, Италии, Болгарии, Украине и других стран пожаловались на проблемы в работе.

Также РБК-Украина писало, что Facebook и eBay будут удалять фейковые отзывы на своих площадках. Оба интернет-гиганта подписали соглашения, позволяющие лучше выявлять, расследовать и реагировать на фальшивые отзывы. Facebook и eBay также обязались принять меры по блокированию и предотвращению появления такого контента в будущем.