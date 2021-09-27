UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Facebook временно приостанавливает разработку версии Instagram для детей

Автор: Сергей Пышкин

Компания Facebook столкнулась с критикой из-за разработки "Instagram Kids". Работа над версией фотоблога для детей временно приостановлена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Компания и в дальнейшем считает разработку "Instagram Kids" правильным решение. Впрочем, из-за критики от Wall Street Journal, Facebook вынуждена временно приостановить свою работу.

Отмечается, что приложение планировалось для детей от 10 до 12 лет.

Согласно исследованию WSJ, оказалось, что Instagram негативно влияет на молодых пользователей, а особенно на девушек. Также, фотоблог причастен к повышению процента суицидальных мыслей среди молодого поколения.

Читайте РБК-Украина в Google News
InstagramСоединенные Штаты АмерикиFacebook