Facebook временно приостанавливает разработку версии Instagram для детей

Компания Facebook столкнулась с критикой из-за разработки "Instagram Kids". Работа над версией фотоблога для детей временно приостановлена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

Компания и в дальнейшем считает разработку "Instagram Kids" правильным решение. Впрочем, из-за критики от Wall Street Journal, Facebook вынуждена временно приостановить свою работу.

Отмечается, что приложение планировалось для детей от 10 до 12 лет.

Согласно исследованию WSJ, оказалось, что Instagram негативно влияет на молодых пользователей, а особенно на девушек. Также, фотоблог причастен к повышению процента суицидальных мыслей среди молодого поколения.