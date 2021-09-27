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Facebook временно приостанавливает разработку версии Instagram для детей

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США , Понедельник 27 сентября 2021 18:29
Facebook временно приостанавливает разработку версии Instagram для детей Фото: Facebook приостанавливает работу над Instagram Kids из-за критики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Facebook столкнулась с критикой из-за разработки "Instagram Kids". Работа над версией фотоблога для детей временно приостановлена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Компания и в дальнейшем считает разработку "Instagram Kids" правильным решение. Впрочем, из-за критики от Wall Street Journal, Facebook вынуждена временно приостановить свою работу.

Отмечается, что приложение планировалось для детей от 10 до 12 лет.

Согласно исследованию WSJ, оказалось, что Instagram негативно влияет на молодых пользователей, а особенно на девушек. Также, фотоблог причастен к повышению процента суицидальных мыслей среди молодого поколения.

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