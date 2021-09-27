Facebook тимчасово призупиняє розробку версії Instagram для дітей

Компанія Facebook зіткнулася з критикою через розробку "Instagram Kids". Робота над версією фотоблогу для дітей тимчасово призупинено.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC .

Компанія і надалі вважає розробку “Instagram Kids” правильним рішення. Втім, через критику від Wall Street Journal, Facebook змушена тимчасово призупинити свою роботу.

Зазначається, що додаток планувався для дітей від 10 до 12 років.

Згідно з дослідженням WSJ, виявилося, що Instagram негативно впливає на молодих користувачів, а особливо на дівчат. Також, фотоблог причетний до підвищення відсотку суїцидальних думок серед молодого покоління.