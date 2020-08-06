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Facebook вперше видалив публікацію Трампа

Вашингтон, Четвер 06 серпня 2020 05:46
Facebook вперше видалив публікацію Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)
Автор: Инна Собора

У публікації була дезінформація про коронавірус

Facebook видалив публікацію президента США Дональда Трампа. Адміністратори соцмережі вважають, що пост містив дезінформацію про нову коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє Reuters.

Віддалений пост глави держави містив фрагмент його інтерв'ю програмі Fox & Friends телеканалу Fox News, зазначено в повідомленні. В ході інтерв'ю Трамп заявив, що діти "майже невразливі" до COVID-19.

Відеозапис був також опублікована на сторінці передвиборного штабу Трампа в Twitter. Соціальна мережа заборонила аккаунту публікувати пости до видалення відео.

Нагадаємо, навесні минулого року соцмережа Twitter вперше видалила твіт президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, оскільки в відеофайл було незаконно використано музику з фільму.

РБК-Україна писало, що Трамп підписав указ проти "цензури" в соцмережах.

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