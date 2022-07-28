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Facebook впервые в истории фиксирует падение своих доходов

Фото: Facebook отчитался о первом в истории снижении своих доходов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Facebook впервые в истории зафиксировал падение своих доходов. Аналитики связывают это с глобальным замедлением экономики и отдельной опцией от Apple.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Представители Facebook зафиксировали первое за все время работы годовое падение дохода за второй квартал. Доход уменьшился на 1% - до 28,8 миллиарда долларов, а в третьем квартале может снизиться еще больше.

Причиной этого аналитики отмечают глобальное замедление экономики, которое фактически заставило рекламодателей уменьшить расходы. Также на эффективность развития рекламной сферы в Facebook могла повлиять новая функция, которую ввела компания Apple. С помощью нее пользователи iPhone могут запретить отслеживать свои данные приложениям вроде Facebook. Она была введена еще в 2021 году и это стоило компании Meta 10 миллиардов долларов дохода.

Общая прибыль компании Meta сократилась на 36% - до 6,7 миллиарда долларов. Однако в компании отметили ежедневный прирост активных пользователей в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp. Каждый день этими социальными сетями пользуются 2,88 миллиарда человек по всему миру.

Напомним, что ранее Facebook расширил свой функционал. В компании сообщили, что были добавлены новые возможности новостной ленты.

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