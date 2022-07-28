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Facebook вперше в історії фіксує падіння своїх доходів

Фото: Facebook прозвітував про перше в історії зниження своїх доходів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Facebook вперше в історії зафіксував падіння своїх доходів. Аналітики пов'язують це із глобальним уповільненням економіки та окремою опцією від Apple.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Представники Facebook зафіксували перше за весь час роботи річне падіння доходу за другий квартал. Дохід зменшився на 1% - до 28,8 мільярда доларів, а у третьому кварталі може знизитись ще більше.

Причиною цього аналітики відмічають глобальне уповільнення економіки, яке фактично змусило рекламодавців зменшити витрати. Також на ефективність розвитку рекламної сфери у Facebook могла вплинути нова функція, яку запровадила компанія Apple. За допомогою неї користувачі iPhone можуть заборонити відстежувати свої дані програмам на кшталт Facebook. Її було введено ще у 2021 році та це коштувало компанії Meta 10 мільярдів доларів доходу.

Загальний прибуток компанії Meta скоротився на 36% – до 6,7 мільярда доларів. Проте у компанії зазначили про щоденний приріст активних користувачів у Facebook, Messenger, Instagram і WhatsApp. Кожного дня цими соціальними мережами користуються 2,88 мільярда людей по всьому світу.

Нагадаємо, що раніше Facebook розширив свій функціонал. У компанії повідомили, що були додані нові можливості новинної стрічки.

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