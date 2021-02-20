Facebook вернулся к переговорам с правительством Австралии

Корпорация Facebook, которая недавно ввела ограничения для австралийских пользователей в своей социальной сети, вернулась к переговорам с правительством Австралии. Премьер-министр страны Скотт Моррисон поприветствовал такое решение.

"Моя задача заключается в том, чтобы обеспечить продолжение дискуссии (между правительством Австралии и Facebook,- ред.),чтобы мы смогли привести их к успешному завершению. Я рад, что Facebook решила, судя по всему, снова подружиться с нами и восстановить разговор", - сказал глава австралийского правительства.

Также Моррисон отметил, что принял извинения вице-президента Facebook в Азиатско-Тихоокеанском регионе Саймона Милнера, принесенные после того, как сотни страниц государственных и общественных организаций Австралии оказались заблокированы. Милнер отметил, что компания "сожалеет об ошибках", допущенных при отключении функции публикации, просмотра и распространения новостей