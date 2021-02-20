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Facebook повернувся до переговорів з урядом Австралії

Новость на русском → Канберра, Субота 20 лютого 2021 12:52
Facebook повернувся до переговорів з урядом Австралії Фото: Facebook (DPA)
Автор: Андрій Козловський

Корпорація Facebook, яка нещодавно запровадила обмеження для австралійських користувачів у своїй соціальній мережі, повернулася до переговорів з урядом Австралії. Прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон привітав таке рішення.

Про це повідомляє The Hill.

"Моє завдання полягає в тому, щоб забезпечити продовження дискусії (між урядом Австралії та Facebook,- ред.), щоб ми зуміли привести їх до успішного завершення. Я радий, що Facebook вирішила, судячи з усього, знову подружитися з нами і відновити розмову", - сказав голова австралійського уряду.

Також Моррісон зазначив, що прийняв вибачення віце-президента Facebook в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Саймона Мілнера, принесені після того, як сотні сторінок державних і громадських організацій Австралії виявилися заблоковані. Мілнер зазначив, що компанія "шкодує про помилки", допущені при відключенні функції публікації, перегляду і поширення новин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Facebook заблокував можливість користувачам в Австралії переглядати та обмінюватися новинами. Так соцмережа відповіла на законопроєкт австралійської влади, який змусить Google і Facebook платити медіа за оригінальний контент.

Після цього Скотт Моррісон заявив, що обмеження, які запровадила компанія Facebook для австралійських користувачів, обурюють. Однак він наголосив, що цифровим корпораціям не вдасться тиснути на парламент країни.

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