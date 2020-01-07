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Facebook посилив заходи проти фейкових відео

Новини » Телеком & IT     07.01.2020 - 12:18
Facebook посилив заходи проти фейкових відео
Фото: штаб-квартира Facebook (з відкритих джерел)

Facebook буде видаляти відео з маніпуляціями, а також створені нейромережами

Соціальна мережа Facebook посилила заходи проти поширення фейкових відео. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог керівництва компанії.

Повідомляється, що Facebook буде видаляти пости з відео, метою створення яких є маніпуляція громадськими поглядами.

"Хоча такі відео поки ще досить рідкісні в інтернеті, вони становлять значну небезпеку для нашої галузі і суспільства, так як їх використовують все активніше", - зазначила віце-президент Facebook Inc. Моніка Бікерт.

Вона також підкреслила, що будуть видалятися відео, відредаговані так, щоб у користувачів склалося враження, ніби людина на відео "сказала те, чого насправді не говорила". Крім того, повідомляється, що будуть видаляти так звані deepfakes - відео, створені за допомогою нейромереж.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Facebook буде відслідковувати фейкові новини перед виборами в США. Крім того, соцмережа буде банити рекламу, яка закликає ігнорувати вибори, а також додавати ярлики на фейкові фото і відео.

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