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Facebook посилив контроль над політичною рекламою

НовиниТелеком & IT    26.05.2018 - 00:32
Фото: ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)
Фото: ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Нові правила вже вступили в силу в США для користувачів Facebook і Instagram

У компанії Facebook посилили правила щодо політичної реклами. Про це інформує DW.

При замовленні політичної реклами соціальна мережа буде перевіряти особу замовника, якому потрібно буде вказувати, хто оплачує рекламу.

Нові правила вже вступили в силу в США для користувачів соціальних мереж Facebook і Instagram. У найближчі місяці зміни вступлять в силу по всьому світі. Раніше про посилення правил заявили в компанії Twitter.

Як заявив творець Facebook Марк Цукерберг, зміни спрямовані на запобігання дезінформації і втручання у вибори.

"Ці зміни не вирішать всі проблеми, однак вони значно ускладнять спроби зробити те, що зробили росіяни під час виборів 2016 року – використовувати фальшиві сторінки, щоб запускати рекламу", - написав Цукерберг.

Нагадаємо, Cambridge Analytica оголосила про банкрутство.

Цукерберг виступить у Європарламенті з приводу витоку даних у Facebook У США почали розслідування проти Cambridge Analytica
Теги публікації: Facebook  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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