Facebook увеличит расходы на рекламу

Американская компания Facebook решила увеличить расходы на рекламу во всем мире, чтобы восстановить доверие пользователей после утечек персональных данных и ошибок в ее политике конфиденциальности. Об этом объявил директор компании по маркетингу Антонио Лючио, передает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сообщается, что в планах компании обновление списка креативных агентств, которые работают над кампаниями брендов Facebook, WhatsApp и Instagram в разных странах. Разработка новой рекламной стратегии, ориентированной на клиентов, может привести к увеличению расходов компании на рекламу больше чем в два раза.

По его словам, репутация Facebook пострадала после того, как компанию обвинили в том, что она позволила использовать ее площадку для кампаний по дезинформации и по вмешательству в выборы, а также из-за критики ее политики конфиденциальности и управления данными.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство социальной сети Facebook изучает возможность вознаграждения пользователей за просмотр рекламы.

В конце марта сообщалось, что компания Facebook будет блокировать рекламу контента, в котором содержится информация с дискриминацией людей по различным признакам. Издание The Guardian указывало, что пользователи раскритиковали соцсеть за таргетинг рекламы, в которой содержится дискриминация по признаку расы, возраста и пола.