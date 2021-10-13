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Facebook усилит защиту журналистов от травли в интернете

Автор: Дмитрий Кузнецов

Руководство социальной сети Facebook приняло решение усилить защиту журналистов и активистов от травли в интернете. Эти группы пользователей теперь будут считаться "недобровольными" общественными деятелями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как рассказала агентству глава службы безопасности Facebook Антигона Дэвис, компания теперь будет считать активистов и журналистов "недобровольными" общественными деятелями. Таким образом соцсеть планирует усилить защиту этих групп от преследования и запугивания.

В целом, отмечает издание, Facebook меняет свой подход к преследованию журналистов и "правозащитников", которые находятся в поле зрения общественности из-за своей работы, а не ради публичности.

Дэвис заявила, что Facebook также будет пресекать любые скоординированные попытки преследования людей в реальной жизни, распространенные через соцсеть, включая отправленные через личные сообщения.

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