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Facebook посилить захист журналістів від цькування в інтернеті

Автор: Дмитрий Кузнецов

Керівництво соціальної мережі Facebook прийняло рішення посилити захист журналістів і активістів від цькування в інтернеті. Ці групи користувачів тепер будуть вважатися "недобровільними" громадськими діячами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як розповіла агентству глава Служби безпеки Facebook Антігона Девіс, компанія тепер буде вважати активістів і журналістів "недобровільними" громадськими діячами. Таким чином соцмережа планує посилити захист цих груп від переслідування і залякування.

В цілому, зазначає видання, Facebook змінює свій підхід до переслідування журналістів і правозахисників, які знаходяться в полі зору громадськості через свою роботу, а не заради публічності.

Девіс заявила, що Facebook також буде припиняти будь-які скоординовані спроби переслідування людей в реальному житті, поширені через соцмережу, включаючи відправлені через особисті повідомлення.

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