Facebook удалил около 2 тыс. аккаунтов из Украины, России и Таиланда

Соцсеть Facebook удалила 294 персональных аккаунтов и 1 509 страниц, зарегистрированных из Украины, России, Таиланда и Гондураса. Об этом заявил директор Facebook по политике кибербезопасности Натаниэль Глетчер, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

По его словам, удаление страниц произошло в рамках противодействия "координированному неаутентичному поведению". Флетчер заявил, что компания не хочет, чтобы ее сервисы использовались для манипулирования людьми.

"В каждом из этих случаев люди, которые стояли за этой активностью (учетных записей и страниц, - ред.) координировались между собой и использовали аккаунты, чтобы создать ложное представление о себе", - сказал он.

Ранее сообщалось, что администрация социальной сети Facebook удалила еще почти 100 групп и учетных записей с российской пропагандой. Удалено 97 аккаунтов и групп, которыми руководили с территории России и были сфокусированы на распространении недостоверной информации об Украине.

Кроме того, РБК-Украина писало, что компания Facebook 26 марта удалила 2 632 аккаунтов, которые были связанные с Ираном, Россией, Македонией и Косово.