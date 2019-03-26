Facebook удалил 2,6 тыс. аккаунтов из РФ, Ирана, Македонии и Косово

Компания Facebook сегодня 26 марта удалила 2 632 аккаунтов, которые были связанные с Ираном, Россией, Македонией и Косово. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

В Facebook отметили, что не нашли никаких связей между действиями этих аккаунтов, но они использовали подобную тактику, создавая сети учетных записей, которые вводят в заблуждение других о том, кто они и чем занимаются.

"Сегодня мы удалили 2632 страницы, группы и счета, которые занимались скоординированным недостоверным поведением на Facebook и Instagram. Операции, которые мы обнаружили, были связанные с Ираном, Россией, Македонией и Косово", - говорится в сообщении.

В компании заявили, что не хотят, чтобы их услуги использовались для манипулирования людьми.

"Мы снимаем эти страницы и учетные записи на основе их поведения, а не содержания, которое они опубликовали", - добавили в Facebook.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook удалила почти 500 записей и групп из Российской Федерации за причастность к скоординированных атак на платформах Facebook и Instagram.

РБК-Украина писало, что администрация компании Facebook удалила в течение суток около 1,5 млн размещенных в социальной сети видеозаписей теракта в Новой Зеландии.