ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Facebook і Twitter видалили акаунти прихильників президента Бразилії Болсонару

Бразилія, Субота 25 липня 2020 12:18
Facebook і Twitter видалили акаунти прихильників президента Бразилії Болсонару
Фото: Жаїр Болсонару (Eraldo Peres)
Автор: Максим Зайченко

Компанії виконали постанову суду

Facebook і Twitter видалили акаунти впливових прихильників президента Бразилії Жаїра Болсонару згідно з постановою Верховного суду країни. Мова йде про можливе поширення дезінформації.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Суд постановив видалити 16 акаунтів у Facebook і 12 у Twitter в рамках розслідування щодо можливого поширення дезінформації прихильниками Болсонару.

Серед власників віддалених акаунтів - Роберто Джефферсон, екс-конгресмен і президент консервативної партії PTB, а також бізнесмени Лучано Ханг, Едгар Корона та Оскар Фахурі та активістка Сара Джироміні, широко відома як Сара Вінтер.

Передбачається, що постанова суду повинна перешкодити використанню облікових записів "як засобів здійснення можливої злочинної поведінки".

У Facebook повідомили, що "поважають судову систему і виконують чинні законні приписи". У заяві Twitter говориться: "Twitter діяв строго у відповідності з правовими нормами, пов'язаними з розслідуванням Верховного суду".

У партії PTB заявили, що рішення суду перешкоджає Роберто Джефферсону реалізувати його "право на свободу слова та суджень у соціальних мережах".

Активістка Вінтер заявила, що буде скаржитись у "міжнародні правозахисні організації за серйозне порушення свободи слова".

Сам Болсонару раніше висловився проти розслідування, назвавши це серйозною загрозою свободі слова.

Зазначимо, президент Бразилії відомий своєю критикою карантину та обмежень, пов'язаних з пандемією. Через суд його намагалися змусити носити маску в громадських місцях, але рішення він оскаржив.

Також Болсонару називав коронавірус "невеликим грипом", і відвідував мітинги проти карантину.

В результаті він заразився коронавірусом: два зроблених у липні тести на COVID-19 показали позитивний результат.

Крім того, Болсонару також заявив про плани своєї країни покинути Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України FacebookБразилияTwitterКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся