Facebook тестирует мессенджер для Instagram

Компания Instagram, которая входит в состав Facebook, разрабатывает мессенджер Treads. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Сообщается, что в мессенджере будет возможность делиться контентом с "близкими друзьями" из Instagram. Кроме сообщений, фото и видео, у пользователей появится возможность делиться своим местоположением, скоростью передвижения и уровнем заряда батареи.

Отмечается, что пока приложение не показывает локацию в реальном времени, однако есть статус "в пути". Статус можно обновлять вручную, он будет отображаться в ленте. Сообщение будет появляться в основной ленте, активные пользователи будут обозначены зеленой точкой. Если "близкий друг" недавно опубликовал Stories, то ее можно просмотреть через приложение.

На данный момент приложение проходит закрытое внутреннее тестирование от Facebook. Дата релиза пока неизвестна.

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