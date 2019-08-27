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Facebook тестирует мессенджер для Instagram

Новости » Телеком & IT    27.08.2019 - 12:19
Facebook тестирует мессенджер для Instagram
Иллюстративное фото (pixabay)

В приложении можно делиться локацией, скоростью передвижения и уровнем заряда батареи

Компания Instagram, которая входит в состав Facebook, разрабатывает мессенджер Treads. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Сообщается, что в мессенджере будет возможность делиться контентом с "близкими друзьями" из Instagram. Кроме сообщений, фото и видео, у пользователей появится возможность делиться своим местоположением, скоростью передвижения и уровнем заряда батареи.

Отмечается, что пока приложение не показывает локацию в реальном времени, однако есть статус "в пути". Статус можно обновлять вручную, он будет отображаться в ленте. Сообщение будет появляться в основной ленте, активные пользователи будут обозначены зеленой точкой. Если "близкий друг" недавно опубликовал Stories, то ее можно просмотреть через приложение.

На данный момент приложение проходит закрытое внутреннее тестирование от Facebook. Дата релиза пока неизвестна.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 3 сентября Google выпустит обновление для операционной системы Android 10. Обновление получат смартфоны Pixel. Для остальных моделей смартфонов обновление выйдет позже.

Также сообщалось, что Apple планирует выпустить три новых модели iPhone. Также компания планирует запустить обновленные модели линеек MacBook Pro, iPad Pro, Apple Watch и AirPods.

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