Facebook тестує месенджер для Instagram

Ілюстративне фото (pixabay)

У додатку можна ділитися локацією, швидкістю пересування і рівнем заряду батареї

Компанія Instagram, яка входить до складу Facebook, розробляє месенджер Treads. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Повідомляється, що в месенджері буде можливість ділитися контентом з "близькими друзями" з Instagram. Крім повідомлень, фото і відео, у користувачів з'явиться можливість ділитися своїм місцем розташування, швидкістю пересування і рівнем заряду батареї.

Наголошується, що поки програма не показує локацію в реальному часі, однак є статус "в дорозі". Статус можна оновлювати вручну, він буде відображатися у стрічці. Повідомлення буде з'являтися в основній стрічці, активні користувачі будуть позначені зеленою крапкою. Якщо "близький друг" нещодавно опублікував Stories, то її можна переглянути через додаток.

На даний момент додаток проходить закрите внутрішнє тестування від Facebook. Дата релізу поки що невідома.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 вересня Google випустить оновлення для операційної системи Android 10. Оновлення отримають смартфони Pixel. Для інших моделей смартфонів оновлення вийде пізніше.

Також повідомлялося, що Apple планує випустити три нових моделі iPhone. Також компанія планує запустити оновлені моделі лінійки MacBook Pro, iPad Pro, Apple Watch і AirPods.