ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Facebook тестує месенджер для Instagram

Новини » Телеком & IT    27.08.2019 - 12:19
Facebook тестує месенджер для Instagram
Ілюстративне фото (pixabay)

У додатку можна ділитися локацією, швидкістю пересування і рівнем заряду батареї

Компанія Instagram, яка входить до складу Facebook, розробляє месенджер Treads. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Повідомляється, що в месенджері буде можливість ділитися контентом з "близькими друзями" з Instagram. Крім повідомлень, фото і відео, у користувачів з'явиться можливість ділитися своїм місцем розташування, швидкістю пересування і рівнем заряду батареї.

Наголошується, що поки програма не показує локацію в реальному часі, однак є статус "в дорозі". Статус можна оновлювати вручну, він буде відображатися у стрічці. Повідомлення буде з'являтися в основній стрічці, активні користувачі будуть позначені зеленою крапкою. Якщо "близький друг" нещодавно опублікував Stories, то її можна переглянути через додаток.

На даний момент додаток проходить закрите внутрішнє тестування від Facebook. Дата релізу поки що невідома.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 вересня Google випустить оновлення для операційної системи Android 10. Оновлення отримають смартфони Pixel. Для інших моделей смартфонів оновлення вийде пізніше.

Також повідомлялося, що Apple планує випустити три нових моделі iPhone. Також компанія планує запустити оновлені моделі лінійки MacBook Pro, iPad Pro, Apple Watch і AirPods.

У Facebook розповіли деталі запуску розділу новин Instagram дозволить користувачам повідомляти про фейковий контент
Новини України FacebookInstagramмессенджер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся