У Facebook та Instagram стався масштабний збій

У роботі Facebook та Instagram стався масштабний збій у вівторок, 5 березня. Також не працює Messenger. Користувачі скаржаться на проблеми зі входом в соцмережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.
За даними сервісу, у користувачів виникли проблеми зі входом в акаунти й оновленням сторінок. У 60% користувачів проблеми з вебверсіями.
Раніше також фіксувалися проблеми з публікаціями та оновленням інформації у дописах.
downdetector.com
Оновлено 18:00
Масштабний збій зачепив й інші популярні сервіси, зокрема, Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok.
Тим часом месенджер Telegram почав повільніше працювати.
"Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших послуг. Зараз ми над цим працюємо", - повідомив речник Meta Енді Стоун у Twitter (X).
Оновлено 18:30
Станом на 18:30 Facebook почав відновлювати роботу. Користувачі вже можуть зайти у свої акаунти.
Оновлено 19:15
Instagram також відновив роботу.
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