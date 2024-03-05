В Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

По данным сервиса, у пользователей возникли проблемы со входом в аккаунты и обновлением страниц. У 60% пользователей проблемы с вебверсиями.

Ранее также фиксировались проблемы с публикациями и обновлением информации в сообщениях.

downdetector.com

Обновлено 18:00

Масштабный сбой задел и другие популярные сервисы, в частности, Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok.

Тем временем мессенджер Telegram начал медленнее работать.

"Мы знаем, что люди испытывают проблемы с доступом к нашим услугам. Сейчас мы над этим работаем", - сообщил спикер Meta Энди Стоун в Twitter (X).