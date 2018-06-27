Facebook зняв заборону на рекламу криптовалют

Під забороною залишається реклама бінарних опціонів і первинного розміщення токенів

Соціальна мережа Facebook відмовляється від заборони на рекламу криптовалют і операцій з ними. Про це в офіційному блозі соцмережі повідомив директор з управління продуктами Facebook Роб Лезерн.

Повідомляється, що для перевірених рекламодавців заборону на публікацію оголошень, пов'язаних з криптовалютами, знято з 26 червня. У той же час під забороною залишається реклама бінарних опціонів і первинного розміщення токенів (ICO).

Зазначимо, Facebook заборонив рекламу криптовалют, бінарних опціонів і ICO в січні. Своє рішення компанія пояснила з тим, що подібні оголошення пов'язані з обманними методами просування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Facebook запустив платну підписку на групи. Вартість передплати знаходиться в межах 30 доларів.