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Facebook зняв заборону на рекламу криптовалют

НовиниТелеком & IT    27.06.2018 - 09:34
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

Під забороною залишається реклама бінарних опціонів і первинного розміщення токенів

Соціальна мережа Facebook відмовляється від заборони на рекламу криптовалют і операцій з ними. Про це в офіційному блозі соцмережі повідомив директор з управління продуктами Facebook Роб Лезерн.

Повідомляється, що для перевірених рекламодавців заборону на публікацію оголошень, пов'язаних з криптовалютами, знято з 26 червня. У той же час під забороною залишається реклама бінарних опціонів і первинного розміщення токенів (ICO).

Зазначимо, Facebook заборонив рекламу криптовалют, бінарних опціонів і ICO в січні. Своє рішення компанія пояснила з тим, що подібні оголошення пов'язані з обманними методами просування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Facebook запустив платну підписку на групи. Вартість передплати знаходиться в межах 30 доларів.

 

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Теги публікації: Facebook, реклама, валюта  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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