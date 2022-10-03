UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Facebook шахраї "обіцяють" 7 тисяч гривень кожному українцю: як не попастись

Фото: шахраї через фейкові сторінки обіцяють українцям 7 тисяч гривень (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Через низку фейкових Facebook-спільнот шахраї поширюють інформацію про те, що "кожний українець може отримати від 7 тисяч гривень" з нібито конфіскованих активів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.

Зокрема, спільнота Info Plus поширила рекламне повідомлення з текстом "підписаний Закон, який дозволяє всім українцям отримати компенсацію з конфіскованих активів Росії. Для отримання виплати необхідно пройти за посиланням".

Вказане посилання веде на сайт "Єдиний Компенсаційний Центр", на якому для отримання виплати необхідно пройти процедури оформлення. Зокрема, серед таких "процедур» є й необхідність зазначення даних банківської картки для "сплати комісійного збору", яку шахраї обіцяють повернути за добу.

Варто зазначити, що в Україні не існує жодного закону чи іншого нормативного акта, який би дозволив українцям отримати компенсацію з російських конфіскованих активів. Тому такі дії спрямовані лише на виманювання реквізитів банківських карток у довірливих українців.

Раніше в НБУ попередили про нову схему від шахраїв. Вони пропонують фейкову соціальну допомогу від Національного банку України.

Крім того, у НБУ виявили ще одну шахрайську схему: зловмисники розсилають посилки "Новою поштою".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
мошенническая схема