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Facebook разрешил пользователям пожаловаться на друзей-экстремистов, - Fox

Новина українською →
США , Пятница 02 июля 2021 16:00
Facebook разрешил пользователям пожаловаться на друзей-экстремистов, - Fox Фото: Facebook разрешил пользователям пожаловаться на друзей-экстремистов (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Пользователи Facebook начали делиться присланными платформой опросами относительно их возможных подозрений на экстремизм среди знакомых. Сеть предлагает каждому получить конфиденциальную поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Большинство пользователей сообщили о своей обеспокоенности и подозрении Агентства национальной безопасности в шпионаже. Другие же были возмущены нововведением сети.

В частности, пользователи получали предостережения от Facebook относительно просмотра экстремистского контента.

"Группы насилия пытаются манипулировать вашим гневом и разочарованием. Вы можете принять меры сейчас, чтобы защитить себя и других", - отмечалось в сообщении от платформы.

После предложения сеть перенаправил пользователя на страницу некоммерческой организации "Life After Hate", что оказывает поддержку лицам, которые желают избавиться от гнева, чтобы решать свои проблемы ненасильственными способами.

Fox News, со своей стороны, связалось с Facebook, однако представитель платформы пояснил, что новая функция пока работает в тестовом режиме и является частью "искренней работы" сети.

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