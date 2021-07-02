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Facebook дозволив користувачам поскаржитися на друзів-екстремістів, - Fox

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США , П'ятниця 02 липня 2021 16:00
Facebook дозволив користувачам поскаржитися на друзів-екстремістів, - Fox Фото: Facebook дозволив користувачам поскаржитися на друзів-екстремістів (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Користувачі Facebook почали ділитися надісланими платформою опитуваннями стосовно їх можливих підозр на екстремізм серед знайомих. Мережа пропонує кожному отримати конфіденційну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Більшість користувачів повідомила про свою стурбованість та підозру Агентства національної безпеки у шпигунстві. Інші ж були обурені нововведенням мережі.

Зокрема, користувачі отримували застереження від Facebook стосовно перегляду екстремістського контенту.

"Групи насильства намагаються маніпулювати вашим гнівом і розчаруванням. Ви можете вжити заходи зараз, щоб захистити себе та інших", - зазначалося у повідомленні від платформи.

Після пропозиції мережа перенаправляла користувача на сторінку некомерційної організації "Life After Hate", що надає підтримку особам, які бажають позбутися гніву, аби розв'язувати свої проблеми ненасильницькими способами.

Fox News, зі свого боку, зв’язалося з Facebook, втім представник платформи пояснив, що нововведена функція наразі працює в тестовому режимі й є частиною "щирої роботи" мережі.

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Facebook экстремизм
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