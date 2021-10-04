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Facebook работает над ликвидацией сбоя в соцсетях

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Понедельник 04 октября 2021 19:38
Facebook работает над ликвидацией сбоя в соцсетях Фото: Facebook не работает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американская компания Facebook отреагировала на масштабный сбой в работе своих продуктов. Сегодня вечером перестали работать соцсети Facebook, Instagram и WhatsApp.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании в Twitter.

"Мы знаем, что у некоторых людей есть проблемы с доступом к нашим программам и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию, и просим прощения за возможные неудобства", - отметили в Facebook.

В то же время о причинах сбоя компания пока не говорит.

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В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел масштабный сбой
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