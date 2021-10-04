Facebook работает над ликвидацией сбоя в соцсетях

Американская компания Facebook отреагировала на масштабный сбой в работе своих продуктов. Сегодня вечером перестали работать соцсети Facebook, Instagram и WhatsApp.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании в Twitter .

"Мы знаем, что у некоторых людей есть проблемы с доступом к нашим программам и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию, и просим прощения за возможные неудобства", - отметили в Facebook.

В то же время о причинах сбоя компания пока не говорит.