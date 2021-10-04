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Facebook працює над ліквідацією збою в соцмережах

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Понеділок 04 жовтня 2021 19:38
Facebook працює над ліквідацією збою в соцмережах Фото: Facebook не працює (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Американська компанія Facebook відреагувала на масштабний збій в роботі своїх продуктів. Сьогодні ввечері перестали працювати соцмережі Facebook, Instagram та WhatsApp.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії в Twitter.

"Ми знаємо, що деякі люди мають проблеми з доступом до наших програм та продуктів. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше нормалізувати ситуацію, і просимо вибачення за можливі незручності", - зазначили в Facebook.

Водночас про причини збою компанія поки не каже.

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