Facebook призналась в хранении паролей пользователей Instagram

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Пароли хранились в незашифрованном виде

Компания Facebook призналась, что хранила миллионы паролей от Instagram в незашифрованном виде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании в своем блоге.

Сообщается, что информация об этом 18 апреля появилась в объявлении месячной давности, в котором соцсеть признала, что хранила пароли пользователей без должной защиты.

"Мы установили, что это коснулось и миллионов пользователей Instagram. Мы уведомим их об этом, как ранее уведомили остальных", - говорится в обновленном сообщении.

Кроме того, отмечается, что "проведенное расследование выявило, что изнутри компании не было злоупотреблений доступом к паролям".

Напомним, ранее Facebook признала, что случайно получила списки контактов до 1,5 млн пользователей. Это обнаружилось, когда компания проверила процедуру верификации аккаунтов. Как сообщают в компании, эти контакты никому не передавали, и их сразу удалили.

Информация загружалась при регистрации в социальной сети. В компании добавили, что пользователи могут просматривать и управлять контактами в настройках.