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Facebook зізналася у зберіганні паролів користувачів Instagram

Новини » Телеком & IT    19.04.2019 - 15:01
Facebook зізналася у зберіганні паролів користувачів Instagram
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Паролі зберігалися в незашифрованому вигляді

Компанія Facebook зізналася, що зберігала мільйони паролів від Instagram в незашифрованому вигляді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії у своєму блозі.

Повідомляється, що інформація про це 18 квітня з'явилася в оголошенні місячної давності, в якому соцмережа визнала, що зберігала паролі користувачів без належного захисту.

"Ми встановили, що це торкнулося і мільйонів користувачів Instagram. Ми повідомимо їх про це, як раніше повідомили інших", - йдеться в повідомленні оновленому.

Крім того, наголошується, що "проведене розслідування виявило, що зсередини компанії не було зловживань доступом до паролів".

Нагадаємо, раніше Facebook визнала, що випадково отримала списки контактів до 1,5 млн користувачів. Це виявилося, коли компанія перевірила процедуру верифікації акаунтів. Як повідомляють в компанії, ці контакти нікому не передавали, і їх одразу вилучили.

Інформація завантажувалася при реєстрації в соціальній мережі. У компанії додали, що користувачі можуть переглядати і управляти контактами в налаштуваннях.

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