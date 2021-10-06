Facebook приостановил разработку новых продуктов на фоне масштабной критики, - WSJ

"Компания Facebook Inc. замедлила выпуск новых продуктов на фоне сообщений в СМИ и слушаний в Конгрессе, связанных с разоблачением внутренних документов, свидетельствующих о вреде социальной платформы", - пишет пресс-служба компании.

Сейчас более десяти специалистов проводят репутационные обзоры в компании, чтобы определить, какой еще критики Facebook может понести. Также они должны проверить продукты на негативное влияние на психическое здоровье детей.

По словам основателя Facebook Марка Цукерберга, для него важно, чтобы платформа складывала лишь положительное впечатление на других людей, а ее продукция была полезной и безопасной для детей.

"Я потратил много времени на размышления о том, какие впечатления я хочу, чтобы мои дети и другие люди имели в Интернете, и для меня очень важно, чтобы все, что мы строим, было безопасным и полезным для детей", - отметил Цукерберг.