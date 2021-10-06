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Facebook приостановил разработку новых продуктов на фоне масштабной критики, - WSJ

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США , Среда 06 октября 2021 21:42
Facebook приостановил разработку новых продуктов на фоне масштабной критики, - WSJ Фото: Facebook приостановил разработку новых продуктов из-за критики в ее сторону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Facebook приняла решение временно остановить разработку и выпуск новых продуктов. Она столкнулась с обвинениями в негативном влиянии на психическое здоровье детей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Strett Journal.

"Компания Facebook Inc. замедлила выпуск новых продуктов на фоне сообщений в СМИ и слушаний в Конгрессе, связанных с разоблачением внутренних документов, свидетельствующих о вреде социальной платформы", - пишет пресс-служба компании.

Сейчас более десяти специалистов проводят репутационные обзоры в компании, чтобы определить, какой еще критики Facebook может понести. Также они должны проверить продукты на негативное влияние на психическое здоровье детей.

По словам основателя Facebook Марка Цукерберга, для него важно, чтобы платформа складывала лишь положительное впечатление на других людей, а ее продукция была полезной и безопасной для детей.

"Я потратил много времени на размышления о том, какие впечатления я хочу, чтобы мои дети и другие люди имели в Интернете, и для меня очень важно, чтобы все, что мы строим, было безопасным и полезным для детей", - отметил Цукерберг.

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