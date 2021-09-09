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Facebook представил смарт-очки со встроенными камерами

Автор: Валерия Полищук

Американская компания Facebook представила первые в истории фирмы "умные" очки. Они созданы совместно с производителем очков Ray-Ban.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Умные очки Ray-Ban Stories получили две 5-мегапиксельные камеры, встроенные в оправу рядом с линзами. Во время съемки фото или видео продолжительностью до 30 секунд на них загорается светодиодный индикатор, оповещающий окружающих о ведении записи.

В дужки очков интегрированы миниатюрные динамики и микрофоны, которые позволяют слушать музыку, а также совершать голосовые звонки.

Технические характеристики Ray-Ban Stories не раскрыты, но известно, что они получили процессор от Snapdragon, а по массе очки на 5 грамм тяжелее обычных Ray-Ban Wayfarer.

Стоимость очков составит от 299 долларов.

В Соединенных Штатах, Великобритании, Италии, Австралии, Ирландии и Канаде очки появятся в продаже с 9 сентября. Однако, когда смарт-очки появятся в других странах пока неизвестно.

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