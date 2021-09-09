RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Facebook представив смарт-окуляри з вбудованими камерами

Автор: Валерія Поліщук

Американська компанія Facebook представила перші в історії фірми розумні окуляри. Вони створені спільно з виробником окулярів Ray-Ban.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Розумні окуляри Ray-Ban Stories отримали дві 5-мегапіксельні камери, вбудовані в оправу поруч з лінзами. Під час зйомки фото або відео тривалістю до 30 секунд на них загоряється світлодіодний індикатор, що сповіщає оточуючих про ведення запису.

У дужки окулярів інтегровані мініатюрні динаміки і мікрофони, які дозволяють слухати музику, а також здійснювати голосові дзвінки.

Технічні характеристики Ray-Ban Stories не розкриті, але відомо, що вони отримали процесор від Snapdragon, а по масі окуляри на 5 грамів важче звичайних Ray-Ban Wayfarer.

Вартість окулярів складе від 299 доларів.

У Сполучених Штатах, Великобританії, Італії, Австралії, Ірландії та Канаді окуляри з'являться у продажу з 9 вересня. Однак, коли смарт-окуляри з'являться в інших країнах поки невідомо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Facebook