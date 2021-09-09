Facebook представив смарт-окуляри з вбудованими камерами

Розумні окуляри Ray-Ban Stories отримали дві 5-мегапіксельні камери, вбудовані в оправу поруч з лінзами. Під час зйомки фото або відео тривалістю до 30 секунд на них загоряється світлодіодний індикатор, що сповіщає оточуючих про ведення запису.

У дужки окулярів інтегровані мініатюрні динаміки і мікрофони, які дозволяють слухати музику, а також здійснювати голосові дзвінки.

Технічні характеристики Ray-Ban Stories не розкриті, але відомо, що вони отримали процесор від Snapdragon, а по масі окуляри на 5 грамів важче звичайних Ray-Ban Wayfarer.

Вартість окулярів складе від 299 доларів.

У Сполучених Штатах, Великобританії, Італії, Австралії, Ірландії та Канаді окуляри з'являться у продажу з 9 вересня. Однак, коли смарт-окуляри з'являться в інших країнах поки невідомо.