Facebook получил многомиллионный штраф от США: в чем причина

Facebook согласилась выплатить штраф в рамках договоренности с правительством США после обвинения в том, что компания незаконно резервирует прибыльные рабочие места для мигрантов.

Оказалось, что компания способствовала получению "зеленых карт" для иностранцев вместо того, чтобы предлагать вакансии специалистам из США.

Отныне Facebook придется выплатить правительству 4,75 млн долларов и дополнительные 9,5 млн долларов в качестве компенсации.