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Facebook получил многомиллионный штраф от США: в чем причина

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Вторник 19 октября 2021 21:29
Facebook получил многомиллионный штраф от США: в чем причина Фото: Facebook получил многомиллионный штраф от США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство юстиции Соединенных Штатов оштрафовало Facebook за нарушение правил приема на работу иностранцев. Размер компенсации составляет более 14 млн долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Facebook согласилась выплатить штраф в рамках договоренности с правительством США после обвинения в том, что компания незаконно резервирует прибыльные рабочие места для мигрантов.

Оказалось, что компания способствовала получению "зеленых карт" для иностранцев вместо того, чтобы предлагать вакансии специалистам из США.

Отныне Facebook придется выплатить правительству 4,75 млн долларов и дополнительные 9,5 млн долларов в качестве компенсации.

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